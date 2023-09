Bundesliga VfB-Präsident: Kontrolliertes Pyro-Abbrennen vorstellbar

Das „Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen (je Gegenstand)“ kostet nach Angaben des DFB-Kontrollausschusses 1000 Euro in der Bundesliga, 600 Euro in der zweiten Spielklasse und 350 Euro in der 3. Liga. Das Kernproblem aus juristischer Sicht ist die Frage nach der Haftung. So werden in erster Linie der Heimverein und seine Tochtergesellschaften sanktioniert, da sie für die Spieler, Offiziellen, Mitglieder und Zuschauer verantwortlich sind, sobald auf dem Vereinsgelände eine Veranstaltung stattfindet.