Fußball-Bundesliga VfB mit großen Personalsorgen vor Liga-Start in Freiburg

Vizemeister VfB Stuttgart plagen vor dem Start in die neue Saison der Fußball-Bundesliga große Personalprobleme in der Defensive. Die Verteidiger Leonidas Stergiou wegen einer Entzündung am Rückenwirbel und Anthony Rouault wegen einer Schulterverletzung fallen in den kommenden Wochen aus, wie Trainer Sebastian Hoeneß mitteilte. Auch Yannik Keitel droht die Partie bei seinem Ex-Club SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wegen Problemen am Sprunggelenk zu verpassen. Zudem musste Nationalspieler Maximilian Mittelstädt im Training unter der Woche kürzertreten.