Bundesliga VfB-Manager Wohlgemuth bestätigt: Keine Transfers geplant

Mit oder ohne Guirassy - das ist für den VfB bislang in dieser Saison ein erheblicher Unterschied. Auch dank der 17 Tore des Guineers steht Stuttgart, das sich in der Vorsaison erst in der Relegation rettete, mit 34 Punkten bislang auf Rang drei und ist damit auf Champions-League-Kurs. Ohne Guirassy mussten die Schwaben in der Hinserie bislang dreimal auskommen und verloren alle drei Spiele - nicht die besten Aussichten für die nächsten Wochen, in denen auch noch das Pokal-Viertelfinale bei Bayer Leverkusen ansteht.