9. Spieltag VfB macht sich nach Dämpfer keine Sorgen

Der vorübergehende Sprung an die Spitze der Fußball-Bundesliga gelang nicht, weil das beste Auswärtsteam der Liga seine Serie fortsetzte und dadurch jene des VfB nach sechs Siegen beendete. Stuttgart hat nach neun Spieltagen 21 Zähler auf dem Konto, die Hoffenheimer drei Punkte weniger. Was auch für die TSG spricht: Erst zwei anderen Mannschaften in der Liga-Historie gelang es bisher, mit fünf Punkte-Dreiern in der Fremde zu starten.