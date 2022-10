Bundesliga : VfB-Interimscoach: Beschäftige mich nicht mit Kandidaten

Stuttgart Interimscoach Michael Wimmer beschäftigt sich nach eigenen Worten vor dem DFB-Pokalspiel gegen Arminia Bielefeld nicht mit den beiden Trainerkandidaten beim VfB Stuttgart.

Wimmer wird den schwäbischen Fußball-Bundesligisten am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) gegen den Zweitligisten Bielefeld im DFB-Pokal wie bereits beim 4:1 am Samstag gegen den VfL Bochum erneut betreuen. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass er auch am Samstag gegen Borussia Dortmund die Verantwortung übernimmt. „Es gibt die klare Absprache, dass ich so lange helfe, bis ein neuer Trainer da ist“, wiederholte Wimmer.