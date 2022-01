Corona-Sorgen : VfB in Fürth wieder mit Kalajdzic

VfB in Fürth wieder mit Kalajdzic

Stuttgart Der VfB Stuttgart kann im Auswärtsspiel bei der SpVgg Greuther Fürth am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wieder auf seinen Stürmerstar Sasa Kalajdzic zurückgreifen.

„Sasa wird im Kader stehen“, sagte Trainer Pellegrino Matarazzo. „Er fühlt sich überraschend gut. Ob es für 60 Minuten reichen wird, werden wir sehen.“ Kalajdzic hatte in der Partie bei RB Leipzig am 20. August eine Schulterverletzung erlitten und dem schwäbischen Fußball-Bundesligisten seitdem gefehlt. In der vergangenen Saison war der österreichische Nationalstürmer mit 16 Liga-Toren bester Schütze des VfB.