Fußball-Bundesliga VfB holt Demirovic aus Augsburg - Guirassy vor BVB-Wechsel

Die Augsburger erhalten für Demirovic Medienberichten zufolge vom VfB 21 Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Der gebürtige Hamburger ist damit der teuerste Einkauf in der Stuttgarter Clubhistorie. Der 26-Jährige erzielte für den FCA in der vergangenen Saison 15 Liga-Treffer und bereitete zehn Tore vor.