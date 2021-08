1. Spieltag : VfB feiert Tabellenführung - Fürth enttäuscht

Stuttgart Zum Start in die neue Saison fertigt der VfB Stuttgart Aufsteiger Fürth mit 5:1 ab. Die Schwaben werden von ihren Fans bereits lautstark gefeiert, Fürth dagegen schiebt Frust.

Der Sieg gegen die defensiv desolaten Gäste hätte noch höher ausfallen müssen. Was der VfB bei schweißtreibenden 31 Grad gegen den neuen Tabellenletzten ablieferte, war aber auch so beeindruckend. Trotz erheblicher Personalsorgen und ohne Stammkräfte wie Torjäger Sasa Kalajdzic (Corona), Mittelfeldspieler Orel Mangala (Muskelprobleme) und Flügelstürmer Silas Katompa Mvumpa (Kreuzbandriss) zeigten die Schwaben begeisternden Offensivfußball. Immer wieder kombinierte sich der VfB durch die nicht erstligataugliche Defensive der Fürther.

Sechs Minuten später erhöhte per Flachschuss Klement, der in der 9. Minute wegen muskulärer Probleme von Atakan Karazor ins Spiel gekommen war. Die Vorlage für das Tor lieferte Klimowicz, der mit einem feinen Pass die Abwehrkette der Gäste ausgehebelt hatte. Mit Tempo und Offensivdrang der Stuttgarter war der Aufsteiger überfordert, nach einem mutigen Start geriet die Mannschaft von Trainer Leitl immer stärker unter Druck. Kapitän Branimir Hrgota (10. Minute) hatte per Distanzschuss noch die beste Chance.

Was dagegen die Schwaben zeigten, sorgte auf den Rängen für Überschwänglichkeit. Schon kurz vor der Pause sangen die VfB-Fans „Spitzenreiter, Spitzenreiter“. Und ihre Mannschaft lieferte auch nach dem Seitenwechsel ab, weil die Fürther es ihr aber auch viel zu leicht machten. Will der Aufsteiger in der Bundesliga bestehen, muss er dringend seine löchrige Abwehr in den Griff kriegen. Ansonsten dürften sich Szenen wie beim 3:0, 4:0 und 5:0 wiederholen. Erst kam Kempf zwischen zwei Fürthern frei zum Kopfball, dann traf Al Ghaddioui ebenfalls per Kopf. Und auch beim 5:0 konnte Kempf wieder unbedrängt einnicken. Borna Sosa hatte jeweils per Flanke vorgelegt.