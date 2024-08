Vor dem Supercup VfB-Coach kündigt Transfers an - „Qualitätsspieler“ gesucht

Der VfB Stuttgart will seinen Kader noch verändern und nach dem Abschied von Abwehrchef und EM-Teilnehmer Waldemar Anton noch einen weiteren Verteidiger verpflichten. „Da ist die Suche noch im vollen Gange, dort einen absoluten Qualitätsspieler hinzuzubekommen. Dass wir da was suchen und brauchen, steht außer Frage“, sagte Trainer Sebastian Hoeneß vor dem Supercup-Duell am Samstag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) bei Double-Sieger Bayer Leverkusen.