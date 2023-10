Bundesliga VfB-Coach Hoeneß warnt trotz Pleiten-Serie vor Union

Stuttgart · Trainer Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart will sich von der Negativserie des kommenden Gegners nicht blenden lassen. Sie sei „trügerisch“, sagte der 41-Jährige zwei Tage vor der Partie beim 1. FC Union Berlin in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

19.10.2023, 15:05 Uhr

Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß warnt vor Union Berlin. Foto: Christoph Schmidt/dpa

Die Köpenicker kassierten zuletzt sieben Pflichtspiel-Niederlagen nacheinander. Allerdings sei nur eine davon „wirklich verdient“ gewesen, meinte Hoeneß: das unglückliche 0:1 in der Champions League bei Real Madrid Mitte September. Union hätte „viel zu bieten“, erklärte der Stuttgarter Trainer. Zudem stünden wichtige Spieler - Mittelfeldchef Rani Khedira und Abwehrrecke Robin Knoche beispielsweise - vor der Rückkehr. Natürlich sei die Serie aber da und werde mit den Berliner Spielern etwas machen, meinte Hoeneß. Sein eigenes Team, das zuletzt fünfmal nacheinander gewonnen hat und überraschend Tabellenzweiter ist, müsse den Gegner zum Nachdenken bringen. Fragezeichen stehen hinter den Einsätzen von VfB-Verteidiger Hiroki Ito (Rückenprobleme) und Ersatztorwart Fabian Bredlow (Hüftprellung). Bei Ito zeigte sich Hoeneß zuversichtlicher als bei Bredlow. Außenverteidiger Josha Vagnoman fällt weiter aus. © dpa-infocom, dpa:231019-99-625048/2

(dpa)