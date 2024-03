Bundesliga VfB-Coach Hoeneß: Führich hat Chancen auf Nationalelf erhöht

Trainer Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart sieht für seinen Flügelspieler Chris Führich gute Chancen auf eine erneute Nationalmannschafts-Nominierung. Der 26-Jährige habe beim 2:0 (1:0)-Sieg der Schwaben gegen den 1. FC Union Berlin „noch mal nachgewiesen, dass er in die Überlegungen reingehört“, sagte Hoeneß. Führich hatte die Partie der Fußball-Bundesliga mit einem herrlichen Schlenzer ins rechte Eck in der 65. Minute entschieden. Es war sein siebtes Liga-Tor in dieser Saison.