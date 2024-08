Hochzeit bei Traumwetter VfB-Boss Alexander Wehrle hat Freund geheiratet

Zudem ist Wehrle Aufsichtsratsvorsitzender der DFB GmbH & Co. KG und Mitglied im Aufsichtsrat der DFL Digital Sports GmbH. Nachdem die Stuttgarter in der Saison 2022/23 noch gegen den Abstieg gespielt hatten, wurden sie in der zurückliegenden Spielzeit Zweiter hinter Meister Bayer Leverkusen und qualifizierten sich damit für die Champions League.