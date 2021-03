Bundesliga : VfB-Abwehrchef Anton wollte ursprünglich Karate machen

Stuttgart Abwehrchef Waldemar Anton vom VfB Stuttgart wollte eigentlich gar kein Fußballprofi werden.

Anton zählt in dieser Bundesliga-Saison zu den besten Verteidigern des Aufsteigers. Am Freitag könnte er sogar erstmals für die deutsche A-Nationalmannschaft nominiert werden. „Es ist eine große Ehre, in den Fokus zu rücken. Aber am Ende kann ich mich mit dem Thema erst beschäftigen, wenn ich tatsächlich eingeladen werden sollte“, sagte er.