Bundesliga : Vertrauen von Bayern-Führung und Hoeneß beflügelt Sané

München Fußball-Nationalspieler Leroy Sané vom FC Bayern München erklärt seinen Leistungsaufschwung auch damit, dass er im Verein von allen Seiten immer das Vertrauen gespürt habe.

In der „Bild am Sonntag“ nannte der 25-Jährige dabei auch Ehrenpräsident Uli Hoeneß. „Die ganze Clubführung, aber auch ein Uli Hoeneß, hat sich bei mir gemeldet und mir absolute Unterstützung signalisiert. So viel Zuspruch ist nicht in jedem Club eine Selbstverständlichkeit“, sagte Sané, den einige Bayern-Fans noch zu Saisonbeginn im August bei einem Heimspiel gegen den 1. FC Köln ausgepfiffen hatten.