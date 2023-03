Bundesliga Vertrag verlängert: Hasebe bleibt bei Eintracht Frankfurt

„Ich bin sehr glücklich, dass ich bei der Eintracht ein weiteres Jahr auf höchstem Niveau Fußball spielen kann und darf. Es ist besonders, mit dann 40 Jahren bei einem so großen und erfolgreichen Club Teil des Teams zu sein. Ich werde weiterhin Verantwortung übernehmen, will Vorbild für unsere jungen Spieler sein und vorangehen“, wurde Hasebe in einer Vereinsmitteilung zitiert.