Bundesliga : Verteidiger Mavropanos lässt Zukunft beim VfB offen

Stuttgart Abwehrspieler Konstantinos Mavropanos lässt seine Zukunft beim VfB Stuttgart offen.

„Wie ich schon mehrfach betont habe, bin ich mit den Gedanken voll beim VfB. Ich fühle mich im Club und in der Stadt sehr wohl, deshalb konzentriere ich mich jeden Tag allein auf das Sportliche“, sagte der 25-Jährige der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“. „Was dann in der Zukunft sein wird, kann ich nicht sagen“, so der griechische Nationalspieler weiter. „Wie wir alle wissen, kann sich im Profifußball sehr schnell etwas verändern.“