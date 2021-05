Vertrag bis 2025 : Verteidiger Marton Dardai verlängert bei Hertha BSC

Berlin Abwehrspieler Marton Dardai hat seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC verlängert. Wie die Berliner mitteilten, unterschrieb der 19 Jahre alte Sohn von Trainer Pal Dardai einen neuen Kontrakt bis ins Jahr 2025.

„Marton ist Herthaner durch und durch“, wurde Sportdirektor Arne Friedrich in einer Mitteilung zitiert. Marton Dardai feierte im November 2020 sein Bundesliga-Debüt. Bislang kam er in dieser Saison zu zehn Einsätzen. Seit mehreren Wochen ist er Stammkraft in einer Dreier-Abwehrkette. „Ich bin Herthaner seit ich 10 bin. Es war immer mein Traum, hier Profi zu werden, deshalb war für mich auch schnell klar, dass ich bei Hertha bleibe“, sagte Marton Dardai.