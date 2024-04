Bundesliga Verletzungen bei Bayern: Müller erinnert an „Rib und Rob“

Nachdem sich Serge Gnabry beim 2:2 in London eine weitere Muskelverletzung zugezogen hatte, erlitt am Samstag als nächster Offensivakteur Coman eine Muskelbündelverletzung im rechten Oberschenkel. Mittlerweile wurden in dieser Spielzeit mehr als 20 Muskelblessuren beim FC Bayern gezählt.