Stürmer will weg : Verhandlungen mit anderen Clubs: Cordoba will Köln verlassen

Verhandlungen mit anderen Clubs: Cordoba will Köln verlassen

Stürmer will weg

Will den 1. FC Köln verlassen: Jhon Cordoba. Foto: Federico Gambarini/dpa

Köln Stürmer Jhon Cordoba nahm beim 1. FC Köln im Erstrunden-Spiel des DFB-Pokals gegen Viertligist VSG Altglienicke auf eigenen Wunsch nur auf der Bank Platz und steht kurz vor einem Vereinswechsel.

„Bei Jhon ist es so, dass er auf uns zugekommen ist und darum gebeten hat, dass er nicht von Beginn an spielt, weil er in Verhandlungen mit anderen Vereinen ist“, sagte Trainer Markus Gisdol vor dem Spiel bei Sky.