Vereinigung über Transferpoker : VDV: „Schwarzen Peter nicht Spielern zuschieben“

Berlin Für Ulf Baranowsky, Geschäftsführer der Vereinigung der Vertragsfußballer (VDV), ist das Wechseltheater um Robert Lewandowski kein Einzelfall.

Trotz der Aussagen von Bayern-Präsident Herbert Hainer und Vorstandschef Oliver Kahn, die auf eine Vertragserfüllung des Weltfußballers Lewandowski pochen, bezweifelt Baranowsky, ob in diesem Fall die Tür wirklich „knallhart“ zu sei. „Es ist ja immer die Frage, was öffentlich diskutiert wird, und was auch den Fakten entspricht. Und was für eine Politik betrieben wird“, sagte er.