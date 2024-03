Fußball Vaterglück und DFB-Comeback: Tuchel feiert Neuer

Neuer kann sich gerade nicht nur als Privatmann freuen, sondern auch als Fußball-Profi. Beim Münchner 8:0-Torfest in der Hinrunde gegen Darmstadt kehrte der Kapitän am 28. Oktober 2023 nach seinem schweren Beinbruch Ende 2022 ins Bayern-Tor zurück. Jetzt steht er vor seinem Comeback in der Nationalmannschaft in der kommenden Woche - und das aller Voraussicht nach gleich wieder als Nummer 1 für die Heim-EM im Sommer.