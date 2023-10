Fußball VAR-App: Drees rechnet mit Start frühestens in Rückrunde

Zuletzt kündigte der DFB nach englischem Vorbild an, mehr Transparenz bei VAR-Eingriffen walten lassen zu wollen. Dabei soll die Kommunikation zwischen den Unparteiischen und den Video-Assistenten öffentlich gemacht werden. Dabei gebe es aber auch „noch viele Fragen“, sagte Drees. Etwa mögliche rechtliche Probleme und welche Plattform man dafür nutze. „Ich bin optimistisch, dass diese Neuerung noch in dieser Saison zum Einsatz kommen könnte. Wir sind relativ weit in den inhaltlichen Überlegungen“, kündigte er an.