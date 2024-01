Bundesliga US-Nationaltrainer äußert sich zu Reynas Wechselwunsch

Der 21-Jährige kam in dieser Saison in der Fußball-Bundesliga erst neunmal zum Einsatz für den BVB. Achtmal wurde Reyna dabei eingewechselt. „Jeder Profi mit Ehrgeiz will auf dem Feld stehen“, sagte Berhalter. „In diesem Fall hat Gio nicht die Einsatzzeit bekommen, die er will und schaut sich möglicherweise nach Alternativen um - und das ist absolut verständlich.“