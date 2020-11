Familientradition : US-Debüt von BVB-Youngster Reyna: „Einfach glücklich“

Gab sein Debüt in der US-Nationalmannschaft: Giovanni Reyna. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

Swansea Er sei „gar nicht nervös“ gewesen, verkündete Giovanni („Gio“) Reyna, als er einen Tag vor seinem 18. Geburtstag eine große Familientradition mit seinem ersten Fußball-Länderspiel fortgesetzt hatte.

„Ich war einfach glücklich. Ich bin sicher, es ist ein Moment, an den ich mich immer erinnern werde“, sagte der Profi von Borussia Dortmund, nachdem er beim 0:0 in Swansea gegen Wales wie fünf weitere Profis sein Debüt in der US-Nationalmannschaft erlebt hatte.