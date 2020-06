34. Spieltag : „Unzähmbar durch Europa“ - Gladbach sichert Champions League

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach ist nach vier Jahren wieder in der Champions League dabei. Für Sportchef Eberl ist Trainer Rose „die Schlüsselfigur des Erfolgs“. Rose vermisst bei der Party, die nach dem Schlusspfiff startete, die Fans im Stadion.

„Unzähmbar durch Europa“ stand auf den schwarzen Jerseys, die die Borussen nach dem dritten Einzug in die europäische Königsklasse nach 2015 und 2016 überstreiften. Nach dem ungefährdeten 2:1 (1:0) am Samstag gegen Hertha BSC, der dem Team von Trainer Marco Rose Platz vier vor Bayer Leverkusen sicherte, stießen auch die verletzten Spieler wie Marcus Thuram auf Krücken und Denis Zakaria mit Bier an.

Für die Borussia, die sich zum sechsten Mal in den vergangenen neun Jahren für den Europapokal qualifizierten, ist die Champions-League-Teilnahme gerade in Corona-Zeiten ein Meilenstein. Im Vergleich zur deutlich weniger lukrativen Europa League, in die Leverkusen nach dem 1:0 gegen Mainz nun muss, bringt allein der Start in der Königsklasse rund 20 Millionen Euro mehr. Dafür hätte gegen die Hertha auch ein Punkt gereicht. „Die Ausgangslage wollten wir veredeln. Das haben wir geschafft“, meinte Sportchef Max Eberl.