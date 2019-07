Verzögerung : Unwetter bremst Hertha: Über Leipzig zurück nach Berlin

Berlin Für das Team von Fußball-Bundesligist Hertha BSC wurde die Rückkehr vom Testspiel beim VfL Bochum zur kleinen Odyssee.

Wegen des Unwetters am Samstagabend konnte die Mannschaft von Trainer Ante Covic nicht wie geplant nach Hause fliegen, sondern kam stattdessen erst nach 1.00 Uhr nachts in Leipzig an. Von dort ging es in Autos zurück nach Berlin, wo die Profis gegen 3.00 Uhr mit reichlich Verspätung eintrafen, wie Covic am Sonntagmorgen berichtete.