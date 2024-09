Fußball Unter Zugzwang: Angespannte Stimmung beim BVB

Erst am Ende der ausführlichen Fragerunde sah man Nuri Sahin kurz lächeln. „Dauert das immer so lange, wenn man ein Spiel verloren hat?“, kommentierte der neue Trainer von Borussia Dortmund den Verlauf der obligatorischen Pressekonferenz vor Bundesliga-Spielen. Nach dem peinlichen 1:5 seiner Mannschaft in Stuttgart ist der Redebedarf beim BVB noch immer groß.