Coach Beierlorzer bedient : „Unter aller Sau“: Mainz 05 geht mit 0:5 gegen Leipzig unter

Mainz 0:13-Tore aus zwei Bundesligaspielen gegen RB Leipzig: Nach dem 0:8 im Hinspiel folgte für Mainz 05 nun ein 0:5 und die größer werdende Sorge um den Klassenerhalt. Das nächste Spiel im Abstiegskampf bestreiten die Rheinhessen schon am Mittwoch bei Union Berlin.

„Ehrlich gesagt können wir froh sein und uns bedanken, dass Leipzig so viele Chancen nicht reingemacht hat“, meinte Florian Müller, der als 05-Keeper der Hauptleidtragende des Schützenfestes war. „Ansonsten wäre das zweistellig ausgegangen.“ Er könne sich für die Leistung nur entschuldigen: „Das war wirklich unter aller Sau.“

Dass Beierlorzer, einst Lehrer, nicht genauso Tacheles geredet hat, mag auch pädagogische Gründe gehabt haben. Schließlich muss der immer mehr vom Abstieg bedrohte Tabellen-15., der nur noch drei Punkte vom Relegationsplatz entfernt ist, am Mittwoch beim Liga-13. 1. FC Union Berlin (20.30 Uhr/Sky) antreten.

Da ist eher Aufmunterung gefragt. „Wir müssen den Finger in die Wunde legen. Zur Brust nehmen heißt, sich zu hinterfragen, wieso, warum, weshalb“, sagte er. „Wir können es am Mittwoch egalisieren.“ Abhaken und nach vorne schauen, ist ebenso die Strategie des Sportvorstandes Rouven Schröder. „Das Positive ist, dass das nächste Spiel in drei Tagen bei Union Berlin, einem Gegner auf Augenhöhe, ist“, befand er und betonte: „Es ist unser Anspruch, dort zu bestehen und zu punkten. Denn es ist klar, die Mannschaften unten warten nicht.“