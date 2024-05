Bayer 04 Leverkusen „Unser erstes Finale“: Bayer will vor der Schale den Rekord

Trotz des längst feststehenden Meistertitels ist das abschließende Bundesliga-Spiel für Bayer Leverkusen am Samstag gegen den FC Augsburg (15.30 Uhr/Sky) nicht nur eine Vorbereitung auf die beiden Endspielen in der Fußball-Europa-League und im DFB-Pokal. „Das ist morgen unser erstes Finale“, sagte Trainer Xabi Alonso: „Wir können die erste Mannschaft in der Geschichte der Bundesliga sein, die ungeschlagen bleibt. Das wäre historisch. Darauf müssen wir uns fokussieren.“