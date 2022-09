Bundesliga : Unions Fischer vor Spiele-Marathon: „Werden leiden müssen“

Berlin Trainer Urs Fischer vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin geht mit viel Respekt die kommenden Aufgaben an.

„Ich glaube, dass wir ein bisschen leiden müssen, das gehört auch dazu. Wenn du dich am Limit bewegst, gehört auf die Zähne beißen dazu“, sagte der 56-jährige Schweizer vor dem anstehenden Marathon mit 13 Spielen in den kommenden sechs Wochen bis zur WM-Pause, der mit der Auswärtspartie bei Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beginnt.