Bundesliga Unions Co-Trainerin Eta kein Fan der Frauen-Quote

Der Fußball habe sich beim Thema Gleichberechtigung durchaus entwickelt, wenn auch langsam. „Grundsätzlich ist die Gesellschaft in gewissen Bereichen schon weiter. Der Fußball hat aber auch an Offenheit gewonnen. Auch wenn ich manchmal nicht wusste, was mich erwartet, wurde ich überall mit offenen Armen empfangen. Wenn du einfach du selbst bist und die Spieler und der Staff merken, dass du weißt, wovon du sprichst, wirst du schnell akzeptiert“, berichtete sie von ihren Erfahrungen. „Ich hoffe, dass es bei Frauen, die nach mir kommen, gar nicht mehr so etwas Besonderes ist“, fügte sie an.