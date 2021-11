Bundesliga : Unions Baumgartl bei GZSZ: „Jetzt Teilzeitschauspieler“

Berlin Timo Baumgartl vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin baut sich eine zweite Karriere neben dem Profifußball auf.

Für Baumgartl, der sich in der Folge selbst spielen darf, ging dabei ein Kindheitstraum in Erfüllung: „Ich habe die Serie schon als Kind verfolgt. Ich kann gar nicht so genau sagen, was mich so daran fasziniert, aber wenn man so lange eine Serie verfolgt, will man auch unbedingt wissen, wie es weitergeht.“