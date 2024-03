Bundesliga Unions Aaronson: Voller Durchblick nach Augenproblemen

Doch darauf allein wollte der von Leeds United ausgeliehene Aaronson seine insgesamt sehr gute Leistung gegen Bremen vor 22.012 Zuschauern im Stadion An der Alten Försterei nicht schieben. Er habe hinter den Spitzen eine „Freedom-Role“ besetzt, sagte der US-Spieler in englischer Sprache, also eine Position mit allen Freiheiten. Und die nutzte der 23-Jährige. „Ich habe mich richtig gut gefühlt“, sagte Aaronson, „ich war in der Lage, mein Spiel zu spielen“.