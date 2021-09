Bundesliga : Union zu Heimspiel gegen Bielefeld: 2G-Regel nicht umsetzbar

Berlin Die sogenannte 2G-Option wird beim nächsten Heimspiel des 1. FC Union in der Fußball-Bundesliga gegen Arminia Bielefeld nicht angewandt, teilte der Berliner Verein mit.

Der 1. FC Union wies darauf hin, dass sich nach aktueller Verordnungslage bei der 2G-Option in Stadion An der Alten Försterei „in den Betriebs- oder Veranstaltungsräumen keine Personen aufhalten“ dürfen, die nicht geimpft oder genesen sind. Das umfasse neben den Zuschauern auch die Union-Mitarbeiter, das eingesetzte Personal aller Dienstleister, Behörden, Verbände und alle Vertreter des Gastvereins am Spieltag. Eine Ausnahme gebe es ausschließlich für Kinder unter 12 Jahren mit negativem Testergebnis.