Fußball-Bundesliga Union will weitere Stadion-Anteile an Mitglieder verkaufen

Der 1. FC Union Berlin will weitere Anteile am Stadion An der Alten Försterei an Mitglieder und Sponsoren des Clubs verkaufen. Das soll im Rahmen einer Kapitalerhöhung von bis zu 60 Millionen Euro bei der Stadionbetriebs AG passieren, wie Union-Präsident Dirk Zingler bei der Mitgliederversammlung des Fußball-Bundesligisten ankündigte. „Ich möchte, dass irgendwann 40.000 Eigentümer hier im Stadion stehen“, sagte Zingler.