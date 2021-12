Bundesliga : Union will gegebenenfalls auch vor 3000 Fans spielen

Berlin Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin würde seinen Heimauftakt im neuen Jahr auch vor nur 3000 Zuschauerinnen und Zuschauern bestreiten.

Laut der aktuell gültigen Corona-Schutzverordnung in der Hauptstadt wären so viele Personen im Stadion An der Alten Försterei unter 2G-plus-Bedingungen plus FFP2-Maske erlaubt. „Wenn wir 3000 reinlassen dürfen, lassen wir 3000 rein“, betonte Unions Mediendirektor Christian Arbeit, das sei „selbstverständlich“.