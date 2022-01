Transfers : Union verleiht Wszolek an Legia Warschau

Berlin Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin verleiht Pawel Wszolek an den polnischen Meister Legia Warschau.

Wszolek bestritt in der Hinrunde lediglich im DFB-Pokal beim 3:1-Sieg nach Verlängerung beim Drittligisten Waldhof Mannheim 18 Minuten für die Köpenicker und schaffte es in der Bundesliga nur zwei Mal in den Kader, ohne eingesetzt zu werden. Zudem musste sich Wszolek zuletzt nach einem positiven Corona-Test in häusliche Isolation begeben.