Vertragsdauer unbekannt : Union verlängert mit Prömel - Quarantäne „sehr speziell“

Grischa Prömel (l) verlängerte seinen Vertrag in Berlin. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Barsinghausen Mittelfeldspieler Grischa Prömel vom 1. FC Union Berlin hat die Vorbereitung auf den Re-Start der Bundesliga am kommenden Wochenende während der Corona-Krise als „sehr speziell“ bezeichnet.

Das Team von Trainer Urs Fischer bereitet sich fernab des eigenen Stadions An der Alten Försterei auf das Heimspiel gegen den FC Bayern am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) vor. „Alle sind heiß“, sagte Prömel und gab einen Einblick in den neuen Alltag. „Jeder duscht bei sich auf dem Zimmer“, sagte Prömel und ergänzte: „Jeder muss beim Essenholen Atemschutzmaßnahmen tragen.“