14. Spieltag : Union vergibt zwei Führungen: Nur Remis gegen Augsburg

Berlin Gegen Leverkusen verlor Union 0:5 und auch die Tabellenführung. Im letzten Heimspiel des Jahres zeigt das Team gegen Augsburg eine Reaktion - hadert aber mit der Chancenverwertung.

Sheraldo Becker (7. Minute) und Kevin Behrens (22.) brachten die Eisernen in der ereignisreichen ersten Halbzeit vor 22.012 Zuschauern und Zuschauerinnen zweimal in Führung. Florian Niederlechner antwortete jeweils für die Gäste (8./39.).

Die Berliner sind nun seit 13 Ligaspielen daheim ungeschlagen. Die Mannschaft sprang in der Tabelle auf Platz zwei, verlor aber weiter an Boden auf Spitzenreiter Bayern München. In der letzten Partie vor der WM-Pause treten die Berliner am 13. November beim Konkurrenten SC Freiburg an (17.30 Uhr/DAZN).