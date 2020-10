5. Spieltag : Union und Freiburg nur 1:1 vor 4500 Fans

Berlin Die Unterstützung von rund 4500 Fans hat dem 1. FC Union Berlin auf dem Weg zum zweiten Saisonsieg nicht geholfen. Die Eisernen trennten sich vom SC Freiburg mit 1:1 (1:1) und verpassten den möglichen Sprung nach oben.

Nur im Stadion An der Alten Försterei im Corona-Hotspot Berlin waren in der Fußball-Bundesliga am Samstag mehr als 1000 Zuschauer zugelassen. Die vor dem Tor zu harmlosen Köpenicker blieben zum vierten Mal nacheinander ohne Niederlage, die Gäste aus dem Breisgau warten ebenso lange schon auf einen Sieg. Beide Teams stecken mit sechs Punkten im Tabellen-Mittelfeld fest.