Spendenaktion Union und Familie danken für Hilfe: „Gibt Berkin Kraft“

Arslanogullari, der in der Jugend der Eisernen spielte und im März bei einem Testspiel gegen den 1. FC Magdeburg in der Bundesliga-Elf zum Einsatz kam, ist an Knochenkrebs erkrankt. Der Verein hatte zum Spenden aufgerufen, um den 19-Jährigen und seine Familie nach einer Bein-Amputation finanziell zu unterstützen.