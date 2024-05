Bundesliga Union-Trainer Grote sieht Köln im Abstiegs-Duell unter Druck

„Nein, ich bin nicht nervös. Das wird die Tage nicht so sein. Das, was ich in mir habe, werde ich übertragen, gemeinschaftlich werden wir das schaffen“, sagte der bisherige U19-Coach der Berliner. Wie im November assistiert ihm Marie-Louise Eta, zudem gehört der langjährige Fischer-Assistent Sebastian Bönig zum neuen Trainer-Trio. „Sie können sich nicht vorstellen, wie viel Bock ich habe, eine unfassbare Freude. Es steckt eine ganze Menge in mir drin“, sagte der Interimstrainer.