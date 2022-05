Bundesliga : Union-Trainer Fischer: „Tue mehr, wie wenn es nicht läuft“

Berlin Für Union Berlins Erfolgstrainer Urs Fischer ist der Wellnessfaktor bei der Arbeitsplatzwahl auch entscheidend.

Der 56 Jahre alte Schweizer sagte in einem Interview der „Berliner Zeitung“: „Zum Schluss muss ich mich wohlfühlen, muss ich Spaß haben.“ Er habe auch keinen „Masterplan“ im Kopf, was seine Karriere betreffe, sagte Fischer, der seit Juli 2018 den 1. FC Union trainiert. Er war damals nach den Stationen FC Zürich, FC Thun und FC Basel in die 2. Fußball-Bundesliga gewechselt, im darauffolgenden Jahr stieg Fischer mit den Eisernen in die Erste Liga auf.