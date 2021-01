Bundesliga : Union: Stehplatz-Verbot im Europapokal muss auf Prüfstand

Das Stehplatzverbot bei Europapokal-Spielen in der Alten Försterei ist dem 1. FC Union Berlin ein Dorn im Auge. Foto: Michael Sohn/POOL AP/dpa

Berlin Der 1. FC Union Berlin weicht trotz des Höhenflugs in der Fußball-Bundesliga von seinem Ziel Klassenerhalt nicht ab. Das von der UEFA verordnete Stehplatzverbot bei Europapokal-Spielen ist den Eisernen angesichts der Situation im Stadion An der Alten Försterei aber ein Dorn im Auge.

„Auf der einen Seite planen wir natürlich, wie das technisch machbar ist“, sprach Kosche über einen möglichen temporären Umbau von Steh- in Sitzplätze. „Auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, dass es jetzt vielleicht auch die Situation ist, mal über die bestehenden Regeln zu sprechen, mal eine Diskussion anzufangen, warum eigentlich bei internationalen Spielen andere Regelungen gelten als in der Fußball-Bundesliga. Regeln, die die Mehrheit der Vereine in diesem Ausmaß gar nicht wollen“, sagte Kosche.