Vor Bundesliga-Duell : Union-Sportdirektor Ruhnert: „Schalke kann nicht absteigen!“

Glaubt nicht an einen Schalke-Abstieg: Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin Sportdirektor Oliver Ruhnert vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin hat trotz des Fehlstarts des FC Schalke 04 Respekt vor dem Spiel bei seinem ehemaligen Verein am Sonntag (18.00 Uhr/Sky).

„Was ist denn passiert in dieser Saison? Okay, gegen Bremen durfte Schalke nicht verlieren. Aber die Niederlagen in München und Leipzig? Da werden auch 90 Prozent der anderen Bundesligisten keine Punkte holen“, meinte Ruhnert.