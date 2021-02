22. Spieltag : Union siegt in Freiburg und beendet Negativlauf

Union siegt in Freiburg und beendet Negativlauf

Freiburg Nach fünf Spielen ohne Sieg gewinnt Union Berlin erstmals wieder in der Fußball-Bundesliga. Das 1:0 in Freiburg gelingt auch ohne Rückkehrer Max Kruse. Der muss sich laut Trainer Fischer nun erst mal gedulden.

Auch ohne den nach elf Wochen Verletzungspause in den Kader zurückgekehrten Kruse setzte sich Union mit 1:0 (0:0) im Breisgau durch. Grischa Prömel (64. Minute) sorgte mit seinem Kopfballtor für den ersten Erfolg nach zuvor fünf sieglosen Partien.

„Ich glaube, dass es eine sehr gute Leistung von uns war, sonst hätten wir in Freiburg nicht gewinnen können“, sagte Union-Coach Urs Fischer. Tatsächlich hatte sein Team über 90 Minute vor allem defensiv hochkonzentriert gearbeitet. Auch ohne Kruse. „Es geht am Schluss nicht um Max Kruse, sondern um den Erfolg des Gesamten“, sagte Fischer. „Max muss sich noch ein bisschen gedulden.“

Dank des Sieges zog Union in der Tabelle am SC vorbei und verkürzte den Abstand auf die Europapokalplätze. Aber auch die Freiburger von Trainer Christian Streich stehen weiter im gesicherten Mittelfeld der Liga. „Union ist extrem schwer zu bespielen mit einer unglaublichen Körperlichkeit“, sagte Streich. „Ich kenne keine andere Mannschaft in der Bundesliga mit dieser Art des Auftretens.“