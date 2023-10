Bundesliga Union-Profi Khedira für drei Spiele gesperrt

Khedira hatte bei der 0:2-Niederlage bei Werder Bremen am vergangenen Samstag nach einem Foulspiel am Bremer Romano Schmid die Rote Karte gesehen. Union ist seit zehn Pflichtspielen ohne Punktgewinn. Nach dem Auftritt im DFB-Pokal empfängt die Mannschaft von Trainer Urs Fischer am kommenden Samstag Eintracht Frankfurt, ehe die Fahrt zu Tabellenführer Bayer Leverkusen ansteht.