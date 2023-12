Investoren-Deal Union-Präsident Zingler: „Scheiß DFL“ falscher Adressat

Aus den Fan-Lagern hatte es zuletzt heftige Kritik an der Entscheidung gegeben. „Ich appelliere auch noch mal an diese Begrifflichkeit "Scheiß DFL" in den Protesten. Die ist mal wieder unscharf, weil im Grunde die DFL-Mitarbeiter das nicht entschieden haben und auch Herr Lenz und Herr Merkel als Geschäftsführer nicht. Entschieden haben es die Vereine. Also wenn da steht "Scheiß DFL", ist das mal wieder der falsche Adressat“, sagte Zingler.