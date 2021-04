1. FC Union Berlin : Union-Präsident Zingler fürchtet keinen Abgang von Fischer

Berlin Präsident Dirk Zingler vom 1. FC Union Berlin fürchtet trotz der Trainer-Rochaden in der Fußball-Bundesliga keinen schnellen Abgang von Chefcoach Urs Fischer.

„Ich gehe felsenfest davon aus, dass Urs Fischer und ich eine tolle nächste Saison an der Alten Försterei haben werden“, sagte Zingler bei einer Medienrunde. Zuletzt wurde Fischer in Medienberichten mit Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht. Eine Bestätigung für diese Gerüchte gibt es nicht.