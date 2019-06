Bundesliga-Aufsteiger : Union-Präsident verteidigt Zusammenarbeit mit Hauptsponsor

Berlin Präsident Dirk Zingler vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin hat die Zusammenarbeit mit dem in der Fanszene umstrittenen neuen Hauptsponsor verteidigt.

„Wir haben unserem Partner Aroundtown nichts vorzuwerfen. Im Gegenteil, wir sind stolz, dass wir sie an unserer Seite haben“, sagte der Boss des Aufsteigers aus der Hauptstadt im Interview der „Berliner Zeitung“ und ergänzte: „Das ist ein milliardenschweres MDax-Unternehmen. Vor zehn Jahren hätte sich doch in Berlin noch jeder darüber gefreut, wenn Union so einen Partner gehabt hätte.“